Суспільство

Вишки мобільного зв’язку перевантажені, у багатьох регіонах впав інтернет-трафік

23 Листопада 2022 20:41
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інтернет, зв'язок

Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Базові станції та оператори фіксованого зв’язку за можливості перейшли на генератори.

Про це повідомив Михайло Федоров.

Мобільні оператори, де працюють вишки — перевантажені трафіком. Команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

“Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо”, – написав Федоров.


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