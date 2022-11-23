Вишки мобільного зв’язку перевантажені, у багатьох регіонах впав інтернет-трафік

Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Базові станції та оператори фіксованого зв’язку за можливості перейшли на генератори.

Про це повідомив Михайло Федоров.

Мобільні оператори, де працюють вишки — перевантажені трафіком. Команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

“Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо”, – написав Федоров.