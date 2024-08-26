Суспільство

“Вишки Бойка” у Чорному морі палають
26 Серпня 2024 12:17
читать на русском →
крим, пожежа
Ілюстративне фото / Вікіпедія

У Чорному морі загорілися бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму.

Про це повідомляє моніторингова група Telegram-каналу “Кримський вітер” з посиланням на дані супутникової зйомки.

Зазначається, що три бурові платформи на схід від острова Зміїний нібито зазнали нападу.

“Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму”, – йдеться у повідомленні.

У вересні 2023 року Україна повернула під контроль окуповані в 2014 році “вишки Бойка”.

Росія окупувала їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Серпня 2024 13:49

Зеленський прокоментував атаку на Україну 26 серпня 
26 Серпня 2024 12:35

Армія рф атакувала підприємство на Харківщині: є загиблий та поранені
26 Серпня 2024 11:28

Внаслідок ворожої атаки 4 людини загинуло, 4 – поранено 
26 Серпня 2024 11:17

Масована атака на Україну: постраждало 15 областей, є поранені і загиблі
26 Серпня 2024 10:36

Ситуація в енергетиці складна – Галущенко
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки