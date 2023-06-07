Вище за течією від Каховської дамби розпочався масовий мор риби

У Міністерстві охорони здоров’я України попереджають, що в найближчі три-п’ять днів у Херсонській та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. У МОЗ наголошують, що збирати таку рибу і вживати (зокрема і солити або в’ялити) категорично заборонено – є ризик захворювання на ботулізм.

Проте, мор риби вже розпочався.

В мережі з’явилося відео з села Марʼянське Дніпропетровської області, на якому зафіксовано масовий мор риби через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

У селі Марʼянське Дніпропетровської області масовий мор риби через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС. pic.twitter.com/55RJNk43eG — Головне в Україні (@glavnoe_ua) June 7, 2023

“Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України”, – коментує ситуацію автор відео.