Кримінал

Вище за течією від Каховської дамби розпочався масовий мор риби

7 Червня 2023 11:55
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екологія, каховка

У Міністерстві охорони здоров’я України попереджають, що в найближчі три-п’ять днів у Херсонській та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. У МОЗ наголошують, що збирати таку рибу і вживати (зокрема і солити або в’ялити) категорично заборонено – є ризик захворювання на ботулізм.

Проте, мор риби вже розпочався.

В мережі з’явилося відео з села Марʼянське Дніпропетровської області, на якому зафіксовано масовий мор риби через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

“Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України”, – коментує ситуацію автор відео.


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