Вище керівнивництво ЗСУ їде з перевіркою до 59-ї бригади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав наказ про перевірку 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та з’ясувати причину нещодавніх втрат серед її особового складу.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«З метою перевірки ситуації в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з’ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з’єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.