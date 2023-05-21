Вирвали з контексту: Зеленський не підтрверджував втрату Бахмута

Сьогодні у виданні Reuters з’явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський підтвердив втрату міста Бахмут Росією в неділю, відповідаючи на запитання, чи залишилося воно під контролем Києва.

“Думаю, ні”, – сказав він перед зустріччю з президентом США Джо Байденом у Японії.

Проте, пізніше стало відомо, що цитата Reuters дещо вирвана з контексту. Діалог журналіста з президентом України насправді звучав по іншому.

На запитання “Росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут”, Зеленський відповів “Думаю, що ні. Але ви маєте розуміти, що це нічого, місто повністю зруйноване, жодної вцілілої будівлі. Сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Там немає нічого. Тільки земля і купа мертвих росіян”.