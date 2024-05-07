Виробник Су-30 викупив у зарубіжних партнерів власну продукцію на мільйони доларів, – ЗМІ

Після початку повномасштабного російського вторгнення авіабудівна компанія “Яковлєв” (до 2023 року – “Іркут”), що випускає винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, викупила у своїх зарубіжних партнерів раніше поставлене їм обладнання на майже 420 мільйонів доларів, пише видання The Moscow Times із посиланням на дані митниці.

У 2022 році компанія імпортувала власного обладнання на 322,3 мільйона доларів, у 2023 році – 95,1 мільйона доларів. Здебільшого поверталися комплектуючі, які використовуються під час виробництва військової авіації, – радіолокаційна апаратура і програмовані контролери, пишуть журналісти. При цьому пік подібних закупівель припав на 2021 рік, коли компанія витратила на ці цілі 581 мільйон доларів.

Як з’ясувало видання, своє обладнання за кордоном також викуповували виробник ракет “НВО Машинобудування” і виробник систем навігації “НВП Автоматизовані вимірювальні комплекси”. З 2021 по 2023 рік ці компанії імпортували своєї продукції з країн Азії та Африки на 25 мільйонів доларів кожна.