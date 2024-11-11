Суспільство

Виробник ляльок Барбі розмістив посилання на порносайт на упаковці іграшок
11 Листопада 2024 11:45
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кіно
Кадр з фільму Wicked: Чародійка

Американська компанія Mattel, що випускає ляльки Барбі, вибачилася за те, що на упаковках нової колекції іграшок виявилося посилання, яке вело на порносайт. 

Про це повідомляє CNN.

Колекція була присвячена екранізації мюзиклу Wicked з Аріаною Гранде і Синтією Еріво в головних ролях. Посилання на упаковці ляльок мало вести на офіційний сайт мюзиклу, але веде на порносайт. 

У компанії пояснили це помилкою. 

Тим, хто вже купив іграшки, компанія порадила викинути упаковку або приховати надруковане на ній посилання.


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