Вимагають відставки Орбана: в Угорщині проходять масові протести

Ввечері, 26 березня тисячі людей вийшли на протест в Будапешті, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора. Люди почали масові протести після оприлюднення аудіозапису, який підтверджує корупцію в уряді Угорщини.

Про це повідомляє Reuters.

“Тисячі людей протестували у Будапешті біля парламенту у вівторок, вимагаючи відставки головного прокурора та прем’єр-міністра Віктора Орбана”, – йдеться у повідомленні.

Протестувальники пройшли маршем від офісу головного прокурора до будівлі парламенту з вигуками “У відставку, у відставку”.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр – колишній чоловік ексочільниці міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги. Саме він опублікував аудіозапис, де його колишня дружина визнала змову, з метою приховування корупції в уряді країни.

Мадяр підтвердив наміри створити власну партію, щоб “кинути виклик Орбану” на місцевих виборах та виборах до Європарламенту в червні.

“Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі, що з нас досить,” – зазначив Мадяр.