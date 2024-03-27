Суспільство

Вимагають відставки Орбана: в Угорщині проходять масові протести

27 Березня 2024 11:32
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Угорщина, орбан, протест
Віктор Орбан / Getty Images

Ввечері, 26 березня тисячі людей вийшли на протест в Будапешті, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора. Люди почали масові протести після оприлюднення аудіозапису, який підтверджує корупцію в уряді Угорщини. 

Про це повідомляє Reuters.

“Тисячі людей протестували у Будапешті біля парламенту у вівторок, вимагаючи відставки головного прокурора та прем’єр-міністра Віктора Орбана”, – йдеться у повідомленні.

Протестувальники пройшли маршем від офісу головного прокурора до будівлі парламенту з вигуками “У відставку, у відставку”.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр – колишній чоловік ексочільниці міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги. Саме він опублікував аудіозапис, де його колишня дружина визнала змову, з метою приховування корупції в уряді країни.

Мадяр підтвердив наміри створити власну партію, щоб “кинути виклик Орбану” на місцевих виборах та виборах до Європарламенту в червні.

“Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі, що з нас досить,” – зазначив Мадяр.


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