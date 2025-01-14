Викрито масштабну схему розкрадання коштів Укренерго на майже 60 млн гривень

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії “Укренерго”. В організації оборудки підозрюють колишнього заступника голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення злочину був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном.
Про це повідомили в СБУ.
За матеріалами справи, у квітні 2022 року ексдепутат разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії “Укренерго” на 58,44 млн грн. До незаконної діяльності ділок залучив двох спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.
Разом поплічники створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.
“Отримані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці “кошти, сплачені як борг” переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах”, – розповіли в СБУ.
Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ “НЕК “Укренерго” заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.
Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.
Що загрожує учасникам схеми розкрадання коштів Укренерго
Ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.