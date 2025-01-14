Кримінал

Викрито масштабну схему розкрадання коштів Укренерго на майже 60 млн гривень
14 Січня 2025 14:12

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії “Укренерго”. В організації оборудки підозрюють колишнього заступника голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення злочину був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, у квітні 2022 року ексдепутат разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії “Укренерго” на 58,44 млн грн. До незаконної діяльності ділок залучив двох спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом поплічники створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.

“Отримані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці “кошти, сплачені як борг” переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах”, – розповіли в СБУ.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ “НЕК “Укренерго” заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Обшуки у справі розкрадання коштів Укренерго / Фото: СБУ

Що загрожує учасникам схеми розкрадання коштів Укренерго

Ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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