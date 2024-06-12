Викрадених українських дітей росіяни розміщують на сайтах з усиновлення, – FT

Викрадених українських дітей росіяни виставили на сайтах з усиновлення, крім того, вони змінили імена та вік деяких дітей.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Використовуючи інструменти розпізнавання зображень і публічні записи, а також інтерв’ю з українськими чиновниками та родичами дітей, FT ідентифікувала та знайшла чотирьох українських дітей на російським урядом веб-сайті з усиновлення. Отримані дані доповнюють зростаючу кількість доказів, які, на думку Міжнародного кримінального суду, українських урядовців та юристів, вказують на ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією.

Діти віком від 8 до 15 років значаться в українській базі як зниклі, але на російському сайті про їхнє походження нічого не вказано. А одній дитині вони взагалі дали нове російське ім’я та інший вік, іншій дитині змінили ім’я на зросійщений варіант.

Вочевидь, дітей вивезли з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, проте всі вони мають родичів та опікунів. Ті не знали про місцеперебування дітей та відмовилися від коментарів, побоюючись поставити під загрозу їхнє повернення додому, зазначає видання.

Станом на середину травня Україна підтвердила незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої зі справ дітей РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до РФ.