Політика

Викликів багато. Зеленський провів чергове засідання Ставки

17 Жовтня 2023 14:06
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зеленський, ставка

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про підсумки засідання Зеленський розповів у соцмережах.

Традиційно Зеленський заслухав доповіді командувачів та подякував кожному воїну, кожній нашій бригаді, які тримають позиції.

“Дякую тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам – ефективна зброя, як ми й домовлялися”, – підкреслив президент.

Також на Ставці піднімалось питання захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону.

“Була доповідь на Ставці щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону. Захист людей. Захист портів. Захист нашого експорту. Вдячний усім, хто працює заради цього”, – повідомив Зеленський.

Окремо на засіданні обговорили міжнародну політику, наявні зміни. 

“Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь – це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу – це важливо”, – підсумував президент.


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