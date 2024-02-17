Політика

Вихід ЗСУ з Авдіївки досі триває, – заступник командира 3-ї ОШБр

17 Лютого 2024 14:30
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авдіївка
Ілюстративне фото / Фото з Telegram-каналу М.Жоріна

Станом на 13:01 17 лютого операція з виводу українських військ з Авдіївки триває. У 3-й ОШБр кажуть, що операція дуже складна в реалізації.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За його словами, третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла ліквідувати тисячі російських військових і знищити купу техніки. Проте головне, на його думку, це те, що ЗСУ вдалося вберегти більшість свого особового складу, що важливо для того, щоб далі знищувати окупантів і звільняти свої території.

“Станом на зараз операція з виводу військ триває. Вихід з Авдіївки – це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації”, – зазначив Жорін.

Він додав, що ситуація в цілому на цьому напрямку важка й попереду на ЗСУ чекають дуже складні бої.


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