Видобуток газу зріс в Україні до максимуму

У жовтні обсяги валового видобутку природного газу в Україні зросли на 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 1,663 млрд кубометрів. Це найвищий місячний показник з січня 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє профільне видання ExPro. Зазначається, що середньодобовий видобуток газу в жовтні склав 53,6 млн кубометрів, що на 1,3% більше порівняно з вереснем і є найвищим середньодобовим показником з лютого 2022 року.

Загалом, з початку 2024 року Україна видобула майже 15,85 млрд кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році, і на 2,7% більше порівняно з 2022-м. Компанія “Укргазвидобування” у жовтні збільшила видобуток на 1,6%, до 1,24 млрд кубометрів, а за десять місяців досягла обсягу в 12,1 млрд кубометрів, що на 5,4% перевищує минулорічний результат.

“Укрнафта” також підвищила видобуток газу на 4,6%, до 96,4 млн кубометрів у жовтні, а з початку року – на 7%, досягнувши 967 млн кубометрів. Приватні компанії наростили видобуток на 4,4% порівняно з минулим роком, до 324 млн кубометрів за жовтень. Водночас за десять місяців приватний сектор видобув 2,75 млрд кубометрів, що на 12% менше, ніж у 2023 році.

За прогнозом ExPro, обсяг валового видобутку природного газу в Україні до кінця 2024 року може зрости на 2,2%, або на 420 млн кубометрів, досягнувши 19,1 млрд кубометрів.