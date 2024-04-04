Виділення допомоги Україні від США: голосування можуть відкласти ще на кілька тижнів

Враховуючи те, що спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом’якшення опозиції з боку радикальних республіканців, голосування щодо допомоги Україні у Палаті представників США малоймовірно відбудеться до середини квітня, а можливо, і пізніше.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на керівників Республіканської партії.

За їхніми словами, команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена, що ускладнює для нього завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня.

Речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін, і що Джонсон “вислуховує думки членів партії” щодо плану. Вона не надала більше інформації про консультації спікера.

Два представники керівництва республіканців заявили, що все ще існує можливість того, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня.

Втім, зазначає Bloomberg, такий прискорений графік може призвести до провалу законопроєкту, а також до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії.