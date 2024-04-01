Вибухотехніки підірвали майже пів тонну бойову частину ракети (відео)

Вибухотехніки поліції Хмельниччини знешкодили майже пів тони вибухівки з ворожої ракети “Іскандер М”, яка не здетонувала.

Про це повідомляє Поліція Хмельницької області

“Днями поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети “Іскандер М”, яка містить майже пів тони вибухової речовини. Ворожий снаряд у Шепетівському районі збили сили ППО. Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади”, – йдеться у повідомлені.

Вибухівка була знешкоджена прямо на місці падіння.