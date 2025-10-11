Вибух на заводі боєприпасів у Теннессі: влада заявила, що ніхто не вижив

Влада округу Гамфріс, штат Теннессі, повідомила, що після вибуху на заводі Accurate Energetic Systems у п’ятницю, тих що вижив,не виявлено. Раніше правоохоронці заявляли про 18 зниклих безвісти, повідомляє Reuters.

За даними шерифа округу Криса Девіса, вибух, що стався на підприємстві приблизно за 100 км на захід від Нешвілла, знищив будівлю повністю. Він назвав подію «однією з найспустошливіших ситуацій» за час своєї кар’єри та попередив, що з’ясування причин триватиме: «Короткого пояснення тут не буде». До розслідування долучилися слідчі ФБР та Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF).

Аерозйомка телеканалу WTVF показала полум’я та дим над уламками на місці цеху; місцеві медіа повідомили, що вибух було чутно й відчутно за кілька миль. Спершу Девіс говорив про 19 зниклих, однак згодом місцеве ТБ WSMV уточнило, що одного з них знайшли неушкодженим удома.

Компанія Accurate Energetic Systems, за власними даними, розробляє, виробляє та зберігає вибухові речовини для військового, аерокосмічного та комерційного секторів. Її штаб-квартира у Бакснорті займає близько 1300 акрів і включає вісім виробничих будівель та лабораторію контролю якості. У заяві компанія подякувала рятувальникам і висловила співчуття родинам, не назвавши причин інциденту.

Мер округу Гікман Джим Бейтс повідомив CNN, що завод не мав історії серйозних порушень безпеки, хоча у 2014 році там стався невеликий вибух боєприпасів, унаслідок якого загинула одна людина і троє дістали травми, зазначає The Tennessean.