Вибори в Україні можливі лише після перемоги, вважають в “СН”

Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, заявила голова правлячої партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії? Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють? Які можуть бути вибори, коли не відповідає критеріям безпеки ситуація на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей?” – задала риторичні питання Шуляк.

Вона додала, що близько 8 млн. українців зараз перебувають за кордоном і не зможуть проголосувати. До того ж, як зазначила політик, виборча інфраструктура “розбомблена” і потребує відновлення, а реєстр виборців не актуалізований.

“Моя позиція досить проста: говорити про вибори під час війни – це блюзнірство, – резюмувала Шуляк. – Чи вибори будуть? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати законом про перші повоєнні вибори”, – заявила голова партії “Слуга народу”.

Вибори до Верховної Ради України мали відбутися у жовтні нинішнього, 2023 року. Однак влада країни відклала їх проведення на невизначений термін через воєнний стан в умовах агресії РФ.