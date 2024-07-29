Виборчком Венесуели оголосив Мадуро переможцем на президентських виборах

Виборчком Венесуели оголосив, що на недільних президентських виборах переміг чинний президент Ніколас Мадуро. Опозиція впевнена, що перемогти мав її кандидат Едмундо Гонсалес – про це свідчили і результати опитувань, і екзитпол.

Національна виборча рада, підконтрольна Мадуро і його Єдиній соціалістичній партії Венесуели, заявила, що після опрацювання 80 відсотків бюлетенів чинний президент набирає 51,2% голосів, а кандидат від об’єднаної опозиції Едмундо Гонсалес – 44%.

Опитування перед виборами та екзитполи показували велику перевагу Гонсалеса перед Мадуро, який править уже 11 років, і за якого економіка Венесуели занепала.

Мадуро після оголошення результатів заявив, що його перемога – це торжество миру і стабільності. Опозиція впевнена, що результати, як і на минулих виборах у 2018 році, підтасовані.