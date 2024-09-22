Вугледар опинився під загрозою оточення

Російські війська перейшли річку Кашлагач на захід від Вугледара, що загрожує оточенням міста.

Про це повідомляє командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов.

«Це означає, що скоро місто візьмуть у кліщі. Перспективи утримувати позиції в таких умовах не дуже обнадійливі, особливо якщо взяти до уваги спроби ворога розвивати успіх в напрямку дороги Богоявленка – Вугледар», – написав Бунятов у Telegram.

На його думку, «одного разу нам доведеться або вийти з міста, або залишитися в оточенні».