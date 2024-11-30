Суспільство

Втрати ворога перевищили 740 тис. особистого складу
30 Листопада 2024 09:02
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втрати ворога
Десь на Покровському напрямку / Скріншот відео

Спочатку широкомасштабного вторгнення втрати серед особистого складу російської армії склали 740400 людей. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

“У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – ББМ, РСЗВ, засоби ППО, автомобілі, спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі”, – йдеться у повідомленні до зведення щодо втрат агресора.

Загалом загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 740400 (+1740) осіб,
  • танків ‒ 9463 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19355 (+12) од,
  • артилерійських систем – 20909 (+23) од,
  • РСЗВ – 1253 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2851 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3617 (+2).

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