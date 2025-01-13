Суспільство

Втрати військових КНДР на Курщині ростуть, – розвідка
13 Січня 2025 09:33
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Ліквідовані в Курській області солдати КНДР / Фото: підрозділ UA_REG TEAM
Ліквідовані в Курській області солдати КНДР / Фото: підрозділ UA_REG TEAM

У Курській області станом на сьогодні загинули близько 300 північнокорейських солдатів. За даними південнокорейської розвідки, це на 200 військових більше, ніж в грудні.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, загальні втрати військ Північної Кореї в регіоні на сьогодні становлять близько 3 тисяч солдатів. З них 300 загинули, а 2700 отримали поранення.

У грудні південнокорейська розвідка повідомляла про втрати серед військових КНДР: 100 загиблих і близько 1000 поранених.


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