Втрати військових КНДР на Курщині ростуть, – розвідка

У Курській області станом на сьогодні загинули близько 300 північнокорейських солдатів. За даними південнокорейської розвідки, це на 200 військових більше, ніж в грудні.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, загальні втрати військ Північної Кореї в регіоні на сьогодні становлять близько 3 тисяч солдатів. З них 300 загинули, а 2700 отримали поранення.

У грудні південнокорейська розвідка повідомляла про втрати серед військових КНДР: 100 загиблих і близько 1000 поранених.