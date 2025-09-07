        Новини

        Втрати та руйнування на Донеччині: загинули двоє людей, понад десятеро поранених

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 10:29

        Російські війська за добу 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і ще понад десять отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини / Фото Донецька ОВА

        За його словами, у Покровському районі пошкоджено будинок і дві адмінбудівлі у Добропіллі, зруйновано 13 будинків у Торецькому Шахівської громади, а в селі Гришине загинула людина. У Новофедорівці Криворізької громади зруйновано приватні будинки.

        Реклама
        Реклама

        У Краматорському районі постраждали Лиман і Діброва, де пошкоджено господарчу споруду та житловий будинок. У Слов’янську загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення. Також було пошкоджено мікроавтобус. У Костянтинівці поранено шістьох людей, пошкоджено 38 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, дві крамниці, поштове відділення, шість гаражів і дві автівки.

        У Бахмутському районі зафіксовані руйнування двох будинків у Сіверську.

        Філашкін також повідомив, що з лінії фронту евакуйовано 130 людей, серед них 22 дитини.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини