Втрати та руйнування на Донеччині: загинули двоє людей, понад десятеро поранених

Російські війська за добу 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і ще понад десять отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини / Фото Донецька ОВА

За його словами, у Покровському районі пошкоджено будинок і дві адмінбудівлі у Добропіллі, зруйновано 13 будинків у Торецькому Шахівської громади, а в селі Гришине загинула людина. У Новофедорівці Криворізької громади зруйновано приватні будинки.

У Краматорському районі постраждали Лиман і Діброва, де пошкоджено господарчу споруду та житловий будинок. У Слов’янську загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення. Також було пошкоджено мікроавтобус. У Костянтинівці поранено шістьох людей, пошкоджено 38 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, дві крамниці, поштове відділення, шість гаражів і дві автівки.

У Бахмутському районі зафіксовані руйнування двох будинків у Сіверську.

Філашкін також повідомив, що з лінії фронту евакуйовано 130 людей, серед них 22 дитини.