Втрати Росії в Авдіївці одні з найвищих у цьому році

Тяжкі, але безрезультатні бої продовжуються навколо міста Авдіївка в Донецькій області, де в середині жовтня Росія почала великий наступ, пише в щоденному зведенні міністерство оборони Великобританії. За оцінками британської розвідки, ймовірно, Росія направила до міста підрозділи чисельністю до восьми бригад. “Ці елементи, ймовірно, зазнали одні з найвищих втрат у Росії 2023 року”, – вважають аналітики британського відомства.

Ця ситуація підкреслює, що основне військово-політичне завдання Кремля залишається тим самим, що й упродовж більшої частини війни, йдеться у зведенні. “Політичні лідери вимагають захоплення нових територій, але військові не можуть провести ефективні наступальні дії на оперативному рівні”, – резюмують аналітики Міноборони Великобританії.

