Політика

Втрати Росії в Авдіївці одні з найвищих у цьому році

28 Жовтня 2023 13:43
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Британська розвідка

Тяжкі, але безрезультатні бої продовжуються навколо міста Авдіївка в Донецькій області, де в середині жовтня Росія почала великий наступ, пише в щоденному зведенні міністерство оборони Великобританії. За оцінками британської розвідки, ймовірно, Росія направила до міста підрозділи чисельністю до восьми бригад. “Ці елементи, ймовірно, зазнали одні з найвищих втрат у Росії 2023 року”, – вважають аналітики британського відомства.

Ця ситуація підкреслює, що основне військово-політичне завдання Кремля залишається тим самим, що й упродовж більшої частини війни, йдеться у зведенні. “Політичні лідери вимагають захоплення нових територій, але військові не можуть провести ефективні наступальні дії на оперативному рівні”, – резюмують аналітики Міноборони Великобританії.

За даними Міноборони України, російські війська під час наступу в районі Авдіївки втратили близько чотирьох тисяч солдатів. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров у ході телефонної розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном. У повідомленні прес-служби українського Міноборони не уточняться, чи йдеться лише про загиблих чи про загиблих та поранених.


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Втрати Росії в Авдіївці одні з найвищих у цьому році
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