Політика

Втрати росіян у живій силі перевищили 260 тисяч

26 Серпня 2023 08:36
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив статистику щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення.

З 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 260270 (+640) осіб,
  • танків ‒ 4390 (+12) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8539 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5379 (+18) од,
  • РСЗВ – 726 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 804 (+2).

Дані уточнюються.


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