Втрати росіян перевалили за 152 тисячі: ліквідовано ще 820 солдатів РФ

Від 24 лютого 2022-го до 4 березня 2023-го ЗСУ знищили 152 190 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 820 російських військових.
За повідомленням Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3409 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
- артилерійських систем – 2414 (+12) од,
- РСЗВ – 487 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 302 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.
Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 820 російських окупантів, знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню та 8 автомобілів.