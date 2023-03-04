Суспільство

Втрати росіян перевалили за 152 тисячі: ліквідовано ще 820 солдатів РФ

4 Березня 2023 12:45
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втрати ворога

Від 24 лютого 2022-го до 4 березня 2023-го ЗСУ знищили 152 190 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 820 російських військових.  

За повідомленням Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3409 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2414 (+12) од,
  • РСЗВ – 487 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 302 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.

Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 820 російських окупантів, знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню та 8 автомобілів.


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