Політика

Втрати російських вояків перевищили 210 тис. вбитими

5 Червня 2023 08:54
34
читать на русском →
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

Повідомляється, що з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3567 (+12) од,
  • РСЗВ – 584 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 349 (+5) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1136 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 484 (+5).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Червня 2023 11:37
13

ЄК продовжила заборону на ввезення зерна з України до п’яти країн ЄС
5 Червня 2023 12:01
5

В Київській області представник ТЦК допомагав ухилянтам
5 Червня 2023 10:35
18

У травні Росія запустила по Україні 300 іранських дронів
5 Червня 2023 10:18
79

Група агентів фсб шпигувала за “центрами прийняття рішень”
5 Червня 2023 09:12
94

ПВК “Вагнер” взяла в полон підполковника ЗС РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
усі думки