Політика

Втрати російських вояків перевищили 210 тис. вбитими Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. Повідомляється, що з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3848 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,

артилерійських систем – 3567 (+12) од,

РСЗВ – 584 (+1) од,

засоби ППО ‒ 349 (+5) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),

крилаті ракети ‒ 1136 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 484 (+5). Дані уточнюються. Поділитися:



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