Суспільство

Вторгнення в Україну послабило позиції РФ у країнах колишнього СРСР – опитування

26 Травня 2023 13:55
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СРСР, війна, опрос

Повномасштабне вторгнення в Україну погіршило позиції та ставлення до Росії у всіх пострадянських країнах. Про це свідчить дані опитування Gallup, яке проаналізувала Re: Russia.

У більшості країн колишнього СРСР – просторі, який Кремль вважав зоною своїх інтересів та особливого впливу – схвалення дій російського керівництва знизилося більше, ніж на десять відсотків.

В Азербайджані воно скоротилося в 2,6 рази – до 23% тих, хто схвалює рішення Москви. В інших країнах, які історично симпатизували російському керівництву, – Вірменії, Казахстані, Молдові – частка тих, хто не схвалює Росію, вперше перевищила частку тих, хто схвалює.

У Киргизстані та Узбекистані симпатизують Росії більше, хоча й там схвалення російської влади серйозно поменшало.

Крім цього, через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах. Вперше за 15 років опитувань Gallup, більшість етнічних росіян заявили про своє несхвалення Росії в Естонії та Латвії, несхвальне ставлення різко зросло і в Казахстані.

Водночас в Україні та країнах Балтії зріс авторитет керівництва США. У більшості пострадянських країн вона вже вища, ніж російська, випливає з дослідження Gallup.


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