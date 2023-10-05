Встановлені особи 35 загиблих в результаті ракетного удару по Харківщині

У п’ятницю в мешканців села Гроза на Харківщині, де від російського ракетного удару загинув 51 мешканець, відбиратимуть ДНК-матеріал для ідентифікації їхніх родичів, наразі встановлено особи 35 жертв.

Про це на місці події поінформував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Важко про це казати, але ми знайшли частини тіл, залишки тіл, і в нас попереду робота по ідентифікації. Ми будемо використовувати ДНК-лабораторії. Завтра будемо спілкуватися з родичами загиблих, відбирати зразки слини для того, щоб сформувати базу, виділимо ДНК-профілі залишків і будемо їх порівнювати. Уже після всіх експертиз і досліджень ми зможемо з точністю сказати, скільки загинуло людей, і хто саме це був”, – пояснив Болвінов.

Він припустив, що ворог знав про скупчення людей і захід, який відбувався.

За його інформацією, на цей час загинула 51 людина, серед них дитина – восьмирічний хлопчик.

“Ідентифікували 35 людей із 51. Ми й далі проводимо роботу”, – сказав Болвінов.