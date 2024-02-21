Суспільство

Всього 10% європейців вірять, що Україна може перемогти Росію (опитування)

21 Лютого 2024 14:05
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Євросоюз, війна
Зруйнований будинок у Бородянці / Фото: AP

Європейці все ще активно підтримують Україну у війні проти Росії, однак через майже два роки після початку повномасштабного вторгнення ледве 10% вірять, що вона зможе перемогти Росію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в різних країнах ЄС, пише Guardian.

Згідно з дослідженням, більшість європейців «відчайдушно намагаються запобігти перемозі Росії», але водночас не вірять, що Київ може перемогти у військовому плані, розповів директор Європейської ради з міжнародних відносин Марк Леонард.

Так, у середньому лише 1 із 10 європейців у 12 опитаних країнах вірив, що Україна переможе на полі бою, тоді як удвічі більше (20%) прогнозували перемогу Росії. Навіть у найбільш оптимістично налаштованих державах-членах — Польщі, Швеції та Португалії — менш як кожен п’ятий (17%) вірить, що Київ може перемогти.

Опитування показало, що в усіх країнах найбільш поширеною думкою, яку поділяють в середньому 37% респондентів, є те, що війна закінчиться компромісом.

У Швеції (50%), Португалії (48%) і Польщі (47%) опитані частіше казали, що Європа повинна допомогти Україні. Натомість в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) й Австрії (49%) люди вважали за краще підштовхувати Київ до врегулючівання. У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

Опитування провели у січні цього року у 12 країнах-членах ЄС, зокрема у Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії та Швеції, на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин. Інформацію про вибірку і похибку Guardian не надав.


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