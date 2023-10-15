Суспільство

Всім військовозобов’язаним в Україні треба з’явитися до військкоматів

15 Жовтня 2023 09:56
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мобілізація

Всім військовозобов’язаним в Україні потрібно з’явитися до територіальних центрів комплектування (ТЦК), щоб оновити дані. Про це повідомив начальник прес-служби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

“Щоб бути готовим виконати свій конституційний обов’язок, потрібно прибути до терцентру комплектування та оновити свої облікові дані”, – заявив Фітьо, нагадавши про обов’язок захищати батьківщину, який закріплений у ст. 65 Конституції України.

З’явитися у військкомати потрібно чоловікам віком від 18 до 60 років, а також військовозобов’язаним жінкам, наприклад, лікарям та фармацевтам.

“Якщо є якесь право на відстрочку – надати його, щоб ресурси, які там є, використовувати правильно. Людина, яка за базою як військовозобов’язана і здорова, а має хворобу, але про неї не повідомила – ми не знаємо, що людина не може проходити службу у ЗСУ”, – додав Фітьо.


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