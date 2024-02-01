Політика

Всі 27 країн ЄС підтримали виділення 50 млрд для України

1 Лютого 2024 12:51
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україна, єс
Ілюстрація з відкритих джерел

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це пише УП з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля

Він зазначив, що рішення було ухвалено всіма 27 країнами-членами ЄС.

“Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону”, – підкреслив Мішель.

За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.


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