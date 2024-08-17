Всеукраїнська рада церков підтримала заборону церкви Московського патріархату

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією, йдеться на сайті ВРЦіРО.

Рада засудила діяльність Російської православної церкви, яка стала “співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності”.

“Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку”, – йдеться у повідомленні.

Головною загрозою для релігійної свободи в Україні у Раді церков назвали російську агресію, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів, зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.

“Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священиків та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі”, – додали у ВРУіРО.

Зазначимо, що відповідну заяву опублікували після зустрічі представників Ради церков з президентом України Володимиром Зеленським.

На найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України розглянуть законопроєкт №8371, який забороняє діяльність УПЦ (МП).