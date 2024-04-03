Суспільство

Вселенський Патріарх звернувся до християн із закликом до спільної дати святкування Великодня

3 Квітня 2024 14:10
церква
Вселенський Патріарх Варфоломій / Getty Images

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн до спільної дати святкування Великодня.

Про це повідомляє Catolic Curture.

Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року.

“Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року (20 квітня за обома календарями – ред.) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства”, – сказав він.

Зазначається, що в 2025 році виповнюється 1700 років Нікейського собору – першого вселенського собору, який сформулював, зокрема, правила визначення дати Пасхи. Багато років тому Варфоломій вже називав домовленість про спільну дату Великодня важливою темою для підготовки до ювілею.

“Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля і бажання з обох сторін. Бо, справді, святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа – це скандал”, – заявив він.

Великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем, а за юліанським – на 5 травня.


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