Все більша кількість чоловіків у віці 18-60 років повертаються в Україну – ДПСУ

Прикордонники наголошують, що збільшення кількості перетинів кордону українськими чоловіками у віці 18-60 на виїзд не відзначається, навпаки в грудні більше чоловіків повертаються в Україну.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді“

“Наголосимо, що кількість перетинів кордону громадянами України чоловічої статі у віці 18-60 не збільшується. До того ж, цій категорії осіб загалом заборонено залишати межі України на час дії воєнного стану, а пропуск за межі країни забезпечується лише тих, на кого не поширюються обмеження відповідно до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду.

При цьому прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину.

Аналіз перших тижнів грудня також свідчить, що чоловіки українці у віці 18-60 більше перетинали кордон на в’їзд в Україну ніж на виїзд. Хибно вважати, що чоловіки виключно намагаються залишити межі України“.

Як пояснює речник ДПСУ, переважаюча більшість чоловіків – близько 45-50 % – це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему “Шлях”.

По 15-17% – це люди з інвалідністю та багатодітні батьки, які мають право на перетин і які, в тому числі згідно з законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Близько 7 відсотків – це особи, що визнані непридатними до військової служби. Ще близько 3% – чоловіки, які перетинають кордон для перевезення гуманітарних вантажів для потреб військових формувань та населення України і які внесені у систему “Шлях”.

Незначні відсотки мають інші категорії, яким дозволено перетинати кордон на час воєнного стану, зокрема ті, хто забезпечують супровід осіб з інвалідністю, хто слідує у службове відрядження з визначеної категорії держслужби, або заброньовані за органами державної влади, ті, хто виховують дитину з інвалідністю, або самостійно виховують дитину віком до 18 років та інші, зазначив Демченко.

Офіцер наголосив, що під час заходів контролю в пунктах пропуску прикордонники чітко перевіряють документи, які дають підстави для пропуску осіб через кордон, а також викривають осіб, які намагаються використовувати підробні документи. Загалом за 11 місяців 2023 року в пунктах пропуску було викрито близько 3000 підроблених документів.

Окремо речник ДПСУ звертає увагу на вдосконалення процедури перевірки документів. Окрім технічних засобів, які використовують прикордонники і які дозволяють перевіряти документи на предмет підробок, підрозділи Держприкордонслужби постійно контактують з різними державними органами, для перевірки у разі необхідності законності видачі документів.

Також на завершальному етапі технічні опрацювання налагодження інформаційного обміну між базами банних Державної прикордонної служби та Реєстром призовників і військовозобов’язаних, а також з даними відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

За словами Демченка, вже в найближчий час (орієнтовно на початку 2024 року) це дозволить прикордонникам в режимі онлайн перевіряти низку документів, які пред’являють громадяни для підтвердження умов перетину кордону (що спростить процедуру верифікації).

Стосовно ж загальної ситуації з перетином кордону речник ДПСУ зазначив, що протягом останніх днів на державному кордоні відмічається поступове збільшення пасажиропотоку. Щодобово його зараз перетинають приблизно 90-100 тисяч осіб в обидва боки, з динамікою виїзду та в’їзду 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Це зокрема пов’язано і з наближенням різдвяно-новорічного періоду.

До цього кількість перетинів кордону коливалась на рівні 75-85 тисяч осіб, а пасажиропотік протягом усіх осінніх місяців мав тенденцію до зменшення.

85% осіб, які перетинають кордон, є громадянами України. В першу чергу фіксується збільшення кількості жінок та дітей і людей похилого віку, які перетинають держрубіж з різною метою, слідуючи за межі України, або повертаючись у нашу державу.