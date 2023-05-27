ВРП дозволила арештувати суддю, який збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання ВРП.

Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя – це незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Вона надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою або арештом.

Вже після цього прокуратура матиме право подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Пізніше стало відомо, що судді Олексію Тандиру сьогодні оберуть запобіжний захід.

“Я припускаю, що до завершення сьогоднішнього дня буде обрано запобіжний захід”, – розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

Вона зауважила, що запобіжний захід обиратимуть в Печерському райсуді Києві.

Також Сап’ян розповіла про стан експертизи аналізів, відібраних у судді після аварії. Наразі слідство чекає на результати аналізів.

“Наскільки я знаю, лабораторії потрібно 5-7 днів”, – додала вона.

Нагадаємо, вчора правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області Олексію Тандиру за ДТП, внаслідок якої загинув військовий. Суддя був у стані алкогольного сп’яніння і “влетів” у нацгвардійця на блок-пості на шаленій швидкості.