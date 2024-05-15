Вранці Укренерго застосувало контрольовані аварійні відключення по всій Україні

З 06:40 до 09:00 15 травня, диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що обмеження діятимуть в усіх регіонах України з 06:40 до 09:00. Натомість енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

“Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, 15 травня з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.