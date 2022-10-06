Кримінал

ВПС України збили 5 БПЛА окупантів, в тому числі три “мопеда” Сьогодні з 15:00 по 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів. Про це повідомляють у соцмережі Повітряні Сили ЗСУ. Збито: один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс “Mohajer- 6”;

один БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан -10”;

три іранських БпЛА-камікадзе “Shahed-136”. “Чудова командна робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України:

повітряного командування “Центр”

повітряного командування “Захід”

повітряного командування “Південь”, – зазначено в повідомленні. Поділитися:



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