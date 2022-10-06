ВПС України збили 5 БПЛА окупантів, в тому числі три “мопеда”

Сьогодні з 15:00 по 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів. Про це повідомляють у соцмережі Повітряні Сили ЗСУ.
Збито:
- один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс “Mohajer- 6”;
- один БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан -10”;
- три іранських БпЛА-камікадзе “Shahed-136”.
“Чудова командна робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України:
повітряного командування “Центр”
повітряного командування “Захід”
повітряного командування “Південь”, – зазначено в повідомленні.
Поділитися: