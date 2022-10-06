Кримінал

ВПС України збили 5 БПЛА окупантів, в тому числі три “мопеда”

6 Жовтня 2022 20:43
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бпла

Сьогодні з 15:00 по 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів. Про це повідомляють у соцмережі Повітряні Сили ЗСУ.

Збито:

  • один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс “Mohajer- 6”;
  • один БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан -10”;
  • три іранських БпЛА-камікадзе “Shahed-136”.

“Чудова командна робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України:
повітряного командування “Центр”
повітряного командування “Захід”
повітряного командування “Південь”, – зазначено в повідомленні.


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