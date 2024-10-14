Суспільство

Вперше за півтора місяця росіяни не атакували Україну “шахедами”
14 Жовтня 2024 11:41
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війна
Мобільна вогнева група ППО / Фото: ДПСУ

Цієї ночі російські окупаційні війська не здійснили жодної атаки на українські міста за допомогою безпілотників типу “шахед”.

Вперше за останні 48 діб ніч минула без “шахедів”, повідомив т.в.о. начальника управління комунікацій Командування ПС Юрій Ігнат у коментарі АрміяInform.

Варто зазначити, що вересень 2024 року при цьому став першим місяцем зі щоденними атаками “шахедів”.

Причин “затишшя” може бути багато, серед яких і зміна тактики, і дефіцит безпілотників.

Зазначимо, що останній раз Повітряні сили не повідомляли про нічну атаку шахедами в ніч з 28 на 29 серпня, а в останніх атаках росія використовує щоночі від пів сотні дронів до сотні.


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