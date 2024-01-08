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Вперше за пів століття США запустили космічний корабель, який здійснить посадку на Місяць

8 Січня 2024 12:14
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космос

У понеділок, 8 січня, роботизований посадковий модуль, побудований приватною американською компанією, попрямував до Місяця в спробі здійснити першу за останні 50 років м’яку посадку на Місяць.

Про це повідомляє Reuters.

Ракета Vulcan, яка доставить у космос посадковий модуль, створена за співпраці компаній Boeing та Lockheed Martin, яка дебютувала в космосі.

Місяцехід Peregrine від компанії Astrobotic, що займається космічною робототехнікою, був відправлений у космос о 2:18 ночі за східним часом з мису Канаверал, штат Флорида, під час першого польоту ракети Vulcan.

“Я такий схвильований”, – зазначив генеральний директор ULA Торі Бруно в кімнаті управління запуском компанії. – Це були роки напруженої роботи. Поки що це була абсолютно прекрасна місія”.

Якщо все пройде успішно, Peregrine стане першою м’якою посадкою США на Місяць з часів останньої посадки Аполлона в 1972 році, а також першою в історії висадкою на Місяць приватної компанії.

“Це момент, на який ми чекали 16 років”, – заявив генеральний директор Astrobotic Джон Торнтон. 

Peregrine вийшов з розгінного блоку, і корабель розміром з гольф-карт вирушив у 46-денну подорож до Місяця.

Цей запуск став першим з двох сертифікаційних польотів, які вимагають Космічні сили США, перш ніж Vulcan зможе виконувати прибуткові місії для Пентагону.

Peregrine має здійснити посадку на Місяць 23 лютого з науковим вантажем на борту, який збиратиме дані про місячну поверхню перед запланованими майбутніми людськими місіями.


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