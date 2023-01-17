Вперше за 60 років населення Китаю скоротилося

Наприкінці грудня минулого року в найгустонаселенішій країні світу, Китаї, проживало 1,411 мільярда осіб, що на 850 000 менше, ніж роком раніше. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР у Пекіні. Таким чином, населення країни в 2022 році скоротилося вперше за шість десятиліть.

Рівень народжуваності становив лише 6,77 новонароджених на 1000 чоловік, це найнижчий показник за останні кілька десятиліть.

Число народжених у 2022 році (9,56 млн) виявилося нижчим від кількості померлих (10,41 млн). До цього спад фіксувався в 1960 і 1961 роках на тлі сильного голоду після катастрофічних наслідків індустріалізації.