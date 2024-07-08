Техно

Вперше за 40 років Microsoft додала нові функції до “Блокнота”
8 Липня 2024 18:22
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Microsoft
Демонстрація роботи перевірки орфографії в додатку "Блокнот" / The Verge

Вперше за 40 років  Microsoft додала нові функції до свого додатку “Блокнот” у Windows 11. Мова йде про такі функції як перевірка орфографії та автокорекція.

Компанія почала тестувати нові функції в березні, а останніми днями додала їх для всіх користувачів Windows 11, повідомляє The Verge.

Microsoft поступово додає все більше і більше функцій до «Блокнот», оскільки компанія перестає підтримувати програму-аналог WordPad, яку поступово виводять з ОС.

На сьогодні «Блокнот» вже має підрахунок символів, темний режим, вкладки, та інтеграцію з інструментом штучного інтелекту Copilot.


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