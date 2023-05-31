Суспільство

Вперше з початку великої війни Німеччина депортувала росіян

31 Травня 2023 14:50
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німеччина, депортація

Вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України влада Німеччини депортувала російських громадян. Про це повідомляє новинний портал німецького суспільного телебачення Tagesschau, передає DW.

Двох громадян РФ доправили регулярним авіаційним рейсом до Сербії, звідки вони вилетіли додому. Як зазначили в земельному відомстві з питань притулку та депортації Баварії, поліція їх не супроводжувала, бо “не очікувалося опору”.

“Для успішної депортації в Росію має бути виконана велика кількість різних умов, і вони були в цих двох випадках”, – додали там. Один із депортованих раніше був засуджений у кримінальній справі.

Після російського вторгнення в Україну Німеччина призупинила депортації в РФ, нагадує Tagesschau. “Наразі вислання в Росію неможливе з суто практичних причин”, – заявила представниця міністерства внутрішніх справ ФРН. Зокрема, заборонене пряме авіасполучення з Росією, а між органами безпеки двох країн контакти зведені до мінімуму, пояснювала вона.


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