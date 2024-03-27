Вперше з 2022-го року по Харкову вдарили авіабомбами

Росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував аналог крилатої ракети.

“Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків.

Станом на зараз знаємо про одного загиблого чоловіка, під час удару він перебував на вулиці, біля будинку”, – зазначив Болвінов.

Наразі відомо про оду загиблу людину та 16 постраждалих, четверо з них – діти. На місці працюють всі служби, розпочалася рятувальна операція.

“Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час, – додав Болвінов.