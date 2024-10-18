Вперше в історії людство порушило колообіг води на планеті

Згідно з новим звітом Глобальної комісії з економіки води, людство вперше порушило глобальний водний цикл, що спричинило масштабну водну кризу. Це може мати серйозні наслідки для економіки, продовольчої безпеки та життя мільярдів людей, повідомляє CNN.

У звіті, опублікованому в середу, йдеться про те, що десятиліття нераціонального використання земель та неефективного управління водними ресурсами, а також антропогенні кліматичні зміни призвели до “безпрецедентного стресу” на водний цикл Землі.

Водний цикл — це система, за якою вода випаровується з поверхні, підіймається в атмосферу, утворюючи водяну пару, а потім випадає у вигляді опадів. Однак його порушення вже мають відчутні наслідки: близько 3 мільярдів людей відчувають нестачу води, посухи знищують сільськогосподарські культури.

Без термінових заходів криза може загостритися. Вона ставить під загрозу більше 50% світового виробництва продовольства та може скоротити світовий ВВП на 8% до 2050 року, зокрема в країнах із низькими доходами втрати можуть сягнути 15%.

“Ми більше не можемо покладатися на опади як на головне джерело прісної води”, — сказав Йохан Рокстрьом, співголова Глобальної комісії з економіки води.

Звіт розділяє воду на дві категорії: “блакитну” — рідку воду в річках, озерах і підземних водах, та “зелену” — вологу, що міститься в ґрунті й рослинах. Хоча “зелена вода” часто залишається поза увагою, вона відіграє важливу роль у формуванні опадів через випаровування.

Криза води тісно пов’язана зі змінами клімату. Вирубка лісів і розорювання земель призводять до знищення природних вуглецевих резервуарів, що посилює глобальне потепління. Зі свого боку, зміни клімату підвищують температуру, висушують землі та підвищують ризик пожеж.

Окрім того, величезні потреби у воді ускладнюють ситуацію. За підрахунками, кожна людина потребує приблизно 4000 літрів води на день для гідного життя, що значно перевищує рекомендовані ООН 50-100 літрів.

Експерти закликають до міжнародної співпраці. Водні ресурси не обмежені кордонами, тому рішення однієї країни можуть впливати на інші.

Звіт пропонує “перебудову економіки води”, включаючи більш раціональне ціноутворення для зменшення марнотратства та оптимізацію використання водомістких ресурсів у регіонах із дефіцитом води.

“Глобальна водна криза — це не лише трагедія, але й шанс для трансформації водної економіки”, — зазначила Нгозі Оконджо-Івеала, генеральна директорка Світової організації торгівлі та співголова комісії. Вона наголосила на важливості правильного оцінювання води, щоб визнавати її цінність та дефіцит.