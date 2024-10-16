Суспільство

Воїни ГУР знищили майже полк росіян та зачистили 400 гектарів лісу на Харківщині
16 Жовтня 2024 13:01
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В районі населеного пункту Липці на Харківському напрямку розвідникам вдалося зачистити 400 гектарів лісу і знищити майже полк російських окупантів.

Про операцію розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

В спецоперації брали участь підрозділи “Артан”, Kraken та Міжнародний легіон.

“Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону “шторм” та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ”, – сказано у повідомленні.

Під час спецоперації поблизу Липців вдалося взяти в полон окупантів.

“Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного”, — кажуть розвідники.

Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ “Хартія” з незрівнянно низькими втратами.

“Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківської області”, – констатують в розвідці.


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