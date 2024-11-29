Воїни ГУР FPV-дронами знищили російську РЛС “Зоопарк-1”

Воїни підрозділу “Крила” ГУР МО виявили та завдали удару FPV-дронами по радіолокаційному комплексу російських окупантів “Зоопарк-1”.
Для знищення російського “Зоопарку” розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони.
“Зоопарк-1” – це російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем.
#працюєГУР— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) November 29, 2024
💥 Знищення ворожого “зоопарку” ― розвідники спалили дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян
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