Воїни 72 бригади продовжують тримати оборону Вугледара

Воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців продовжують тримати оборону Вугледара Донецької області.

Відповідна заява опублікована у Facebook 72 ОМБр.

“Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочемо розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Поки що, попри важкі штурми й важкі обставини, ми на місці”, – сказав боєць бригади у зверненні.

Раніше видання Forbes писало, що минулого тижня бригада нібито “почала тихо відходити на більш зручні для оборони позиції”. Один із аналітиків у коментарі виданню заявив, що нібито “Україна поступово вивела свої сили” з міста.