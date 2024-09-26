Суспільство

Воїни 72 бригади продовжують тримати оборону Вугледара
26 Вересня 2024 15:25
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війна
Знищений росіянами Вугледар, Серпень 2024 / Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців продовжують тримати оборону Вугледара Донецької області.

Відповідна заява опублікована у Facebook 72 ОМБр.

“Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочемо розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Поки що, попри важкі штурми й важкі обставини, ми на місці”, – сказав боєць бригади у зверненні.

Раніше видання Forbes писало, що минулого тижня бригада нібито “почала тихо відходити на більш зручні для оборони позиції”. Один із аналітиків у коментарі виданню заявив, що нібито “Україна поступово вивела свої сили” з міста.


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