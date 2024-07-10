Воїни 68 бригади “затрофеїли” новітній російський танк Т-90М “Прорив”

Воїнам 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша вдалося захопити овітній російський танк Т-90М “Прорив”.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

“Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся навтьоки.

Наш механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад уже на ньому”, – розповіли у бригаді.

Танк Т-90М «Прорив», який захопили українські бійці / Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

Також українським захисникам вдалося захопити ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2.

“Тепер ці трофеї безжально нищитимуть своїх попередніх власників!”, – додали у бригаді.