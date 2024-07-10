Воїни 68 бригади “затрофеїли” новітній російський танк Т-90М “Прорив”

Воїнам 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша вдалося захопити овітній російський танк Т-90М “Прорив”.
Про це повідомили у пресслужбі бригади.
“Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся навтьоки.
Наш механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад уже на ньому”, – розповіли у бригаді.
Також українським захисникам вдалося захопити ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2.
“Тепер ці трофеї безжально нищитимуть своїх попередніх власників!”, – додали у бригаді.