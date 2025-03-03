Воїни 225 окремого штурмового полку знищили росіян за допомогою бджіл (відео)

Бійці 225 окремого штурмового полку ліквідували російських військових, які сховалися в підвалі, використавши вулики з бджолами.

За даними підрозділу, подія сталася на Покровському напрямку під час зачистки будинку.

Спочатку українські військові намагалися вибити їх гранатами, але окупанти не здавалися. Тоді бійці вирішили використати незвичний метод – кинули до підвалу вулики. Після цього противника було знищено.

“Можливо, це не за стандартами НАТО. Можливо, ці бійці могли б бути вдягнені в костюми й проводити наради десь у теплому кабінеті. Але надворі 2025 рік, а росія все ще намагається нас знищити, не шкодуючи ні життів своїх громадян, ні ресурсів, і точно не збирається зупинятися”, – зазначили у полку.