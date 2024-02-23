Вовки не дали чоловікові незаконно перетнути українсько-молдовський кордон 

На Одещині чоловік намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, проте йому завадили вовки.

Про це повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби, передає Еспресо.

“Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків”, – написав порушник на електронну адресу служби “Довіра”.

У листі чоловік також вказав своє приблизне місце розташування. Прикордонники оперативно відреагували та затримали порушника.

У ДПСУ заявили, що коли вони знайшли чоловіка, той сидів на дереві, неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Порушник намагався незаконно потрапити у Молдову, проте йому завадили вовки.

“За спробу незаконного перетинання кордону, щодо затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справу направлено до суду”, – йдеться у повідомленні.